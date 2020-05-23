 احتجاز رهائن داخل مصرف بوسط موسكو - بوابة الشروق
السبت 23 مايو 2020 4:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

احتجاز رهائن داخل مصرف بوسط موسكو

نور رشوان
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 4:45 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 4:45 م

شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، احتجاز مسلح لستة أشخاص داخل مصرف بوسط موسكو.

وحسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، بدأت شرطة موسكو في التحقيق بالواقعة، والتفاوض مع محتجز الرهائن.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك