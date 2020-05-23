احتجاز رهائن داخل مصرف بوسط موسكو

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شهدت العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، احتجاز مسلح لستة أشخاص داخل مصرف بوسط موسكو.
وحسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، بدأت شرطة موسكو في التحقيق بالواقعة، والتفاوض مع محتجز الرهائن.