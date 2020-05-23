باير ليفركوزن يصعد للمركز الثالث بعد فوزه على مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

قفز باير ليفركوزن مركزين أصبح ثالثا، بفارق اربع نقاط عن دورتموند، بعد فوزه على أرض بوروسيا مونشنجلادباخ 3-1 والتي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الدولة الـ27 من الدوري الألماني

ويقدم ليفركوزن مستويات لافتة، وقد حقق انتصاره السادس في آخر سبع مباريات، وشهدت المباراة تألق كبير من قبل كاي هافرتز لاعب خط وسط ليفركوزن

وكان لافتا في المباراة وضع مونشنجلادباخ قرابة 13 ألف مجسم ورقي لمشجعيه في المدرجات الخالية، في محاولة لتعويض اللعب خلف ابواب موصدة، فيما وصل الطلب إلى حوالي 20 ألف مجسم.

واستلم هافرتز صاحب الـ20 عامًا تمريرة كريم بلعربي في العمق، فلعبها ارضية ذكية بيمناه من داخل المنطقة في الدقيقة السابعة.

وكان مونشنجلادباخ قريبا من المعادلة، بعد فرصة خطيرة من تسديدة لفلوريان نويهاوس صدها الحارس الفنلندي لوكاس هراديتسكي، وعجز عن متابعتها في الشباك الظهير الأيسر الجزائري الدولي رامي بن سبعيني في الدقيقة 41.

وبعدها بقليل، أهدر ليفركوزن هدفا ثانيا عندما ارتدت تسديدة هافرتز من العارضة، ثم انقذ المدافع السويسري نيكو الفيدي باعجوبة كرة كريم دميربي على باب المرمى في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لليفركوزن.

وأدرك المضيف التعادل باكرا في الثاني، بعد تمريرة من الفرنسي الحسان بليا إلى مواطنه ماركوس تورام اطلقها قوية بيمناه في الدقيقة 52، مسجلا هدفه الثامن هذا الموسم.

لكن هافرتز استعاد تقدم فريقه من نقطة الجزاء بعد عرقلة جدلية من الفيدي على بلعربي في الدقيقة 58، مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم والرابع في مباراتين بعد ثنائيته خلال الفوز الاخير على فيردر بريمن.

ومن ضربة حرة لدميربي تابعها سفن بندر بكتفه من مسافة قريبة، سجل ليفركوزن الهدف الثالث وضمن منطقيا نقاط المباراة في الدقيقة 81.

بهذا الفوز، رفع ليفركوزن رصيده للنقطة 53 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بروسيا مونشنجلادباخ عند النقطة 52 في المركز الرابع.