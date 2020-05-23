 العاهل البحريني يعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا طائرة الركاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العاهل البحريني يعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا طائرة الركاب

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 5:18 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 5:18 م

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الباكستان عارف علوي في حادث تحطم طائرة الركاب المدنية التي سقطت في مدينة كراتشي، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعرب العاهل البحريني - في برقية أوردتها وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - عن خالص تعازيه ومواساته له ولذوي الضحايا ولشعب باكستان، سائلاً الله - القدير - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ باكستان من كل مكروه.

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