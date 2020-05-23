محافظ أسيوط: تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية وتذليل العقبات أمام مشروع العبارات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة وتطويرها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد تقديمه لجميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مشروع العبارات؛ لتقديم خدمات للمواطنين بشكل لائق.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة، وولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الإيرادات بالمحافظة.

وناقش الاجتماع خطة تنمية المشروع، وتذليل العقبات لإصلاح أي أعطال، فضلاً عن خطة تنمية الموارد والإدارات الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى التنسيق مع قوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة وضع خدمات أمنية بعدة نقاط ومحطات خاصة بالمشروع ببعض مراكز وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن.

وقال المحافظ: "إننا نعمل على تنفيذ خطة تطوير لمشروعات المحافظة طبقاً للامكانات المتاحة وتقديم خدمة أفضل أثناء نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتى النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم".

وأشار إلى الاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين، والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة والمقررة من قبل وزارة الصحة طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حرصاً على حياة المواطنين وصحتهم.