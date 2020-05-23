داونينج ستريت: «الدعم الكامل» لمستشار جونسون بعد انتهاكه قواعد الإغلاق

يتصاعد الضغط على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كي يقيل كبير مستشاريه دومينيك كامينجز، بعد أن ظهرت تقارير في وقت متأخر من أمس الجمعة بشأن انتهاكه قيود السفر المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت صحيفتا "الجارديان" و"ميرور" أن كامينجز سافر من لندن إلى منزل والديه في مقاطعة دورهام بينما كان يعاني هو وزوجته من أعراض فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد اتخذت قبل أسبوع فقط إجراءات صارمة بشأن حرية الحركة للحد من انتشار فيروس كورونا. ولا يسمح بالسفر إلا لأسباب طارئة، وكما تتم مطالبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام.

ولكن حتى اليوم السبت، يقف رئيس الوزراء بجانب مستشاره.

وقال وزير النقل جرانت شابس خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أستطيع أن أقول لكم أن رئيس الوزراء يقدم للسيد كامينجز دعمه الكامل".

وكان داونينج ستريت ذكر من قبل أن تصرفات كامينجز "تتماشى مع الإرشادات المتعلقة بفيروس كورونا".

ورغم ذلك، عندما سئلت جيني هاريس نائبة كبير المسؤولين الطبيين عما إذا كانت تصرفات كامينجز تقوض تعليمات الحكومة للشعب بالبقاء في المنزل، رفضت التعليق على التفاصيل.

وتحدثت بشكل عام، فقالت: "من الواضح تماما أن إرشادات الصحة العامة تنص على أنه إذا كنت تعاني من أعراض فيجب عليك البقاء في المنزل، وعزل نفسك عن المجتمع بأسرع ما يمكن مع أسرتك والبقاء هناك، ما لم يكن هناك خطر شديد على الحياة ".

ودفع كامينجز بأن الرحلة كانت ضرورية حيث إنه هو وزوجته إما مريضين أو من المحتمل أن يمرضا، ولذا تعين عليهما إلى الذهاب إلى أقارب آخرين حتى يكون هناك شخص متاح لرعاية ابنهما /4 سنوات/.

وقال للصحفيين اليوم السبت إنه تصرف "بشكل معقول وقانوني" وقال إنه لا يهمه حقا كيف تبدو الواقعة في الصحافة.

وأكدت الشرطة أن ضباطا زاروا منزل والد كامينجز بمقاطعة دورهام بعد مزاعم بأنه سافر مسافة 430 كيلومترا من منزله خلال الإغلاق، وفقا لوكالة أنباء "برس أسوسييشن".

وانتقد حزب العمال البريطاني أسلوب التعامل مع دومينيك كامينجز، كبير مستشارى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد سفره متحديا قواعد الإغلاق الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.