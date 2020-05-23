جيرالدو مطلوب في الدوري التونسي

منح السويسري ريني فايلر، المدير الفني للاهلي، الضوء الأخضر للجنة التخطيط بالنادي، لرحيل الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق.

وكشفت صحيفة «تونس الرقمية»، أن أحد وكلاء اللاعبين عرض جيرالدو على أحد أكبر الأندية التونسية تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت أن المفاوضات بين طرفين لم ترتقي لمفاوضات جدية ولم تتعدى المفاوضات الودية خاصة في ظل تلقي اللاعب عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية، حيث سبق وأبدت عدة أندية في الخليج والبرازيل رغبتها في ضم اللاعب الأنغولي بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت.

وأشارت الصحيفة التونسية إلى أنه منذ تعاقد الأهلي مع السويسري ريني فايلر، وجيرالدو يعاني من عدم اللعب بصفة أساسية بالإضافة إلى أنه حصل على فرص كثيرة من وجهة نظر المدير الفني ولم يحسن استخدامها ولعل أبرزها في مباراة الزمالك في السوبر المصري الذي خسره الأهلي بضربات الترجيح.