نجمة التزلج النمساوية آنا فيث تعلن اعتزالها

أعلنت النجمة النمساوية آنا فيث، المتوجة بلقب كأس العالم للتزلج مرتين والمتوجة بذهبية سوبر-جي في أولمبياد 2014، الاعتزال وذلك عن عمر 30 عاما.



وقالت فيث في تصريحات لقناة "أو.آر.إف" التليفزيونية النمساوية اليوم السبت :"أحلامي للمستقبل تغيرت. لذلك أنهي مسيرتي الاحترافية."



وتعد فيث، التي تزوجت من مانويل فيث لاعب التزلج على الثلوج السابق، واحدة من نجمات التزلج الأكثر نجاحا في النمسا في الأعوام الأخيرة.



وإلى جانب الذهبية الأولمبية، توجت ببطولة العالم ثلاث مرات وأحرزت لقب كأس العالم في عامي 2014 و2015 .



وشاركت فيث في 251 سباقا في كأس العالم محققة 15 انتصارا، منها 11 انتصارا في التزلج المتعرج العملاق، وقد عانت مؤخرا من إصابات متكررة.



وقالت فيث :"القرار يأتي للعديد من الأسباب البسيطة. لكن من الصعب أن أحدد ما هو السبب الرئيسي."