نفض فيردر بريمن وصيف القاع غبار سبع مباريات لم يحقق فيها أي فوز، وعاد بالنقاط من أرض فرايبورج الطامح أوروبيا بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني، والتي شهدت أيضا تعادل هوفنهايم أمام بادربورن بهدف لكل منهما.

ومن تمريرة بعيدة جميلة للهولندي دافي كلاسن، ترجمها ليوناردو بيتانكور بتسديدة قوية من حافة المنطقة في الدقيقة 19.

وتابع هوفنهايم التاسع نتائجه المتعثرة وعجز عن تحقيق الفوز للمرة السابعة تواليا بتعادله على أرض بادربورن الأخير 1-1.

افتتح هوفنهايم التسجيل بعد عرضية مقشرة من الظهير التشيكي بافل قادربك وتسديدة صاروخية للدنماركي روبرت سكوف من داخل المنطقة في سقف الشباك في الدقيقة الرابعة.

عادل دنيس سربيني سريعا، بتسديدة بعيدة جميلة جدا اثر خطأ فادح من المدافع البوسني إرمين بيتشاكتشيتش في الدقيقة التاسعة