تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلن المدير العام للصحة العمومية في موريتانيا الدكتور سيد ولد الزحاف اليوم السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كوروناالمستجد(كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 227 إصابة، وهو ما يعني أن أعداد المصابين في تصاعد مستمر منذ أسبوع.

ووصلت الإصابات في موريتانيا منذ يوم 9 مايو الحالي من ثمان حالات مؤكدة، منها حالتا وفاة وست حالات تعافي، إلى 227 إصابة و 6 وفيات.

وأضاف ولد الزحاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر وزارة الصحة الموريتانية أن فرق التشخيص أجرت اليوم 255 فحصاً سريعاً من ضمنها 27 فحصا مختبرياً للتأكد.

وأوضح أن جميع الإصابات الجديدة هي لحالات مخالطة وليست من بينها أية إصابات مجتمعية أو مستوردة.

وتابع ولد الزحاف قائلا إن الحالات الجديدة جميعها مسجلة في العاصمة نواكشوط.

وأشار المدير العام للصحة العمومية إلى أن 215 مصاباً بالفيروس من ضمنهم 172 مصاباً لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية، يتلقون الرعاية الصحية ، فيما ظهرت أعراض خفيفة على 43 مصابا.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مواطنيه إلى الاستعداد للتعايش مع الفيروس لفترة، واصفا الوضع بالخطير.