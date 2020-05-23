طوكيو تسجل إصابتين جديدتين بكورونا في أقل معدل إصابات يومية

أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في أقل معدل منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد يوم 7 أبريل الماضي.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - على موقعها الإلكتروني - أن طوكيو سجلت أمس 3 حالات فقط، ما يجعل معدل التراجع في الإصابات الجديدة مستمرا، وهو ما يبشر بإنهاء حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية و4 أقاليم أخرى تعد آخر أقاليم يابانية مازالت تشهد الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في طوكيو حتى اليوم 5138 مصابا، بينما في اليابان بأكملها وصل عدد المصابين إلى 16 ألفا و543، تعافى منهم نحو 13 ألف شخص وتوفى 814 شخصا.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين يابانيين كشفوا عن تصاعد احتمالية إنهاء حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة اليابانية بحلول الاثنين المقبل في العاصمة طوكيو والأقاليم المجاورة، وذلك مع استمرار تراجع أعداد الإصابات الجديدة يوميا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مراقبة الوضع خلال عطلة الأسبوع والاستماع إلى رأي خبراء الصحة، يستعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتخاذ قرار رسمي بشأن حالة الطوارئ المفروضة في طوكيو وهوكايدو وكاناجاوا وتشيبا وسايتاما.