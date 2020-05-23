المغرب يسجل حالة وفاة و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 74 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، إلى حدود الساعة الرابعة من بعد زوال اليوم السبت (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7406 حالات .

وقال مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 198 حالة وفاة.

وأضاف اليوبي أنه تم تسجيل 261 حالة شفاء من مرض (كوفيد-19) خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4638 حالة.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 196 مصابا.