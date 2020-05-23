رئيس حزب معارض في تركيا: حكومة «العدالة والتنمية» تسعى لاحتكار توزيع النفط الليبي

اتهم رئيس حزب السعادة، تمل كرم الله أوغلو، حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، بتلقي الرشاوي وتقديمها، لافتا إلى ان حكومة العدالة والتنمية تسعى لاحتكار توزيع النفط الليبي.

وقال رئيس حزب السعادة الذي يعد امتدادا لحزب الرفاه الإسلامي إنه لا يمكن اعتبار العدالة والتنمية حزبًا إسلاميًا محافظًا، مشيرا إلى أنه يحاول استغلال عباءته المحافظة لتحقيق مصالح شخصية وحزبية.

وقال كرم الله أوغلو في لقاء له مع أعضاء حزبه: “كيف يمكن أن نفسِّر تصرفهم بشكل غير عادل؟ هل من الممكن أن يكون الإنسان المؤمن ظالمًا؟ كيف يمكن أن نفسر تقديمهم المحسوبية والقرب من الحكومة على الكفاءة والأهلية في التوظيف؟ كيف يمكن أن نفسر تمسكهم بالأكاذيب وبعدهم عن الصدق، وأكلهم للسحت والحرام، وتلقيهم وتقديمهم للرشاوى؟"، وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

وأضاف رئيس حزب السعادة: “الإسلام لا يجيز الافتراء، ولا الخيانة، ولا السرقة، ولا الرشوة، ويرفع من شأن قيم سامية من قبيل مشاركة هموم الآخرين واحتضان جميعهم بدلاً من الإقصاء والتهميش".

وتابع :" أين الحكومة من كل هذه القيم الإسلامية؟”. تركيا تريد احتكار توزيع النفط الليبي.

ومن جانب آخر، قالت صحيفة “نيزافيسيمايا” الروسية إن أردوغان يسعى من وراء التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ليبيا لاحتكار توزيع النفط الليبي في أوروبا. مشيرة إلى أن شركة "تركيش بتروليوم" تقدمت بطلب في هذا الشأن إلى حكومة الوفاق في طرابلس”.