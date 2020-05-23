 مولر يعادل رقم دي بروين التاريخي ويتربع على عرش أوروبا - بوابة الشروق
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مولر يعادل رقم دي بروين التاريخي ويتربع على عرش أوروبا

علاء العزب
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 8:22 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 8:26 م

يواصل توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، تألقه هذا الموسم، خاصة على مستوى صناعة الأهداف، بعدما صنع هدفًا أمام آينتراخت فرانكفورت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب «أليانز أرينا» ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.

وبحسب شبكة «أوبتا» للأرقام والاحصائيات، فإن مولر بصناعته لهدف في مباراة اليوم، أصبح أكثر لاعب يصنع أهداف في الدوري الألماني خلال موسم واحد، معادلًا رقم كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الحالي، عندما كان لاعبًا لفولفسبورج، موسم 2014-2015.

مولر أيضا أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافًا في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم برصيد 17 هدف، متفوقًا على جادون سانشو بروسيا دورتموند، وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، بواقع 16 هدفًا لكل منهما.


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