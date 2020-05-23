رونالدو وهنري يقودان التشكيل المثالي في تاريخ الدوري الإنجليزي

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اختارت قنوات هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي سبورت» اليوم، السبت، التشكيل الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء اختيار «بي بي سي» لهذا التشكيل المثالي وفقا للاعبين الذي نجحوا في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مرة، وبناء على هذا اكتسح نادي مانشستر يونايتد معظم المراكز في التشكيل.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

خط الدفاع: أشلي كول – جون تيري – ريو فرديناند – جاري نيفيل.

خط الوسط: كيفين دي بروين – روي كين – بول سكولز.

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو – تيري هنري – كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أن المان يونايتد أكثر المتوجين بلقب البريميرليج برصيد 20 لقب، ويليه في المركز الثاني ليفربول بـ18 لقب وفي طريقة للقب رقم 19 والأول له بمسمى الجديد «البريميرليج»، وفي المركز الثالث يأتي أرسنال بـ13 لقب.