نشرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، صورا صادمة تظهر مقابر لا نهائية وجثامين بالآلاف في البرازيل التي تعد ثاني بؤرة بعد أمريكا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتظهر لقطات الصور المقابر المفتوحة في مدينة ساو باولو، وهي أكثر المدن تضررا بتفشي فيروس كورونا التاجي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، تسجيل 20 ألفا و803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الحالات على مستوى البلاد إلى 330 ألفا و890 شخصا.

وأصبحت البرازيل ثاني أكبر بؤرة حول العالم لتفشي الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ330 ألفا و890 شخصا لتسبق روسيا. وأضافت أنه يتم تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة يوميا بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 21048 حالة.

وتم توجيه انتقادات لإذعة لرئيس البرازيل، جايير بولسونار، الذي يشبهه كثيرون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أسلوب تعامله المستخف بتفشي فيروس كورونا داخل البلاد، وهو ما أدى لاستقالة وزير الصحة في ذروة أزمة نفشي كورونا.