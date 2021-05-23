ألمانيا: نصف مستخدمي خطوط الطيران الداخلية يفكرون في التحول للسكك الحديدية

أظهرت نتائج استطلاع نُشِرَت اليوم الأحد أن أكثر من نصف مستخدمي خطوط الطيران الداخلية في ألمانيا يفكرون في التحول إلى استخدام قطارات السكك الحديدية لحماية البيئة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا أن 56% من الأشخاص الذين كانوا يستخدمون خطوط الطيران الداخلية في التنقل في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، يفكرون حاليا في التحول إلى استخدام القطارات، مقابل 42% قالوا إنهم لا يفكرون في هذا التحول.

وحسب النتائج، فإن 25% من الألمان اعتادوا وضع مسألة التوازن البيئي أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اعتبارهم خلال التخطيط لأسفارهم واختيار وسيلة النقل، مقابل 66% قالوا إنهم لا يفعلون هذا.

وجاء أنصار حزب الخضر (55%) في طليعة المجموعة التي تراعي التوازن البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تخطيطهم للسفر، فيما تصدر أنصار الحزب الديمقراطي الحر (88%) التي لا تعبأ بمثل هذا الأمر تلاهم أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا بـ 84%.