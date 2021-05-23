ميناء دمياط: تصدير 19557 طن فوسفات و4530 طن يوريا و400 طن مولاس

قال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 27 سفينة متنوعة.

وأوضح بيان أصدره الميناء، اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة 25687 طنا، تشتمل على، 19557 طن فوسفات، و 4530 طن يوريا، و 400 طن مولاس و 1200 طن نترات أمونيوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35854 طنا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 46 حاوية مكافئة تشتمل على، خضراوات، حاصلات زراعية، وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات وسلوفينيا وأمريكا وإسبانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 280 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 470 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 181948 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74305 أطنان، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1310 طن قمح، متجه إلى صوامع و شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2502 شاحنة.