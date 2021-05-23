مسئول ليبي: إطلاق الخط البحري تونس - مصراتة قريبا

أعلن المدير التنفيذي لمجلس التعاون الإقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة أنهم تلقوا تعهدات بموافقة مبدئية من وزير النقل التونسي معز شقشوق لمنحهم التراخيص لإطلاق الخط البحري السياحي والتجاري "مصراتة - تونس"، والذي سيكون رابطا بين ليبيا وحلق الوادي وجرجيس، بعد الحصول على موافقة وزيري المالية والداخلية بالنيابة واستيفاء الإجراءات من الجانب التونسي.

وأضاف بوقرة، في تصريحات، أوردتها قناة "ليبيا الحدث"، أن هناك مساع لإطلاق خط بحري لفائدة الجالية الليبية يربط بين دول أوروبا ومدينة جرجيس بتونس ليستهدف نحو 4 آلاف مسافرا شهريا، ونحو 1800 سيارة بين عالية وتجارية ونحو 12 الف طن من البضائع.

وذكر أنهم تقدموا بطلبات إلى السلطات التونسية وبالتحديد محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية علي الكعلي لتسهيل الأمور المصرفية لليبيين، مشيرا إلى أنه فور افتتاح خط تونس مصراتة سيتم التركيز على خط رأس الجدير، وسيتم خلال يونيو القادم اقامة معرض اقتصادي تونسي ليبي لاعادة اعمار ليبيا.