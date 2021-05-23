ماليزيا تعلن إجراءات للحد من التنقل لمواجهة ارتفاع الإصابات بكورونا

قدمت ماليزيا، اليوم السبت، تفاصيل عن مزيد من القيود على تنقا الأشخاص لاحتواء ارتفاع قياسى في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن السلطات أنه لن يتم السماح للمتاجر والشركات بالعمل إلا من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء كل يوم اعتبارا من 25 مايو.

وسيعمل حوالي 80% من الموظفين الحكوميين و40% من موظفي القطاع الخاص من منازلهم، وتؤثر هذه الخطوة على ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين موظف.

وسيتم إغلاق الأماكن المعرضة للخطر على الفور وسيقتصر استخدام وسائل النقل العام على 50 بالمئة من طاقتها .

وتعد هذه التحركات محاولة لكبح ارتفاع مستوى الإصابات دون إخراج التعافي الاقتصادي في البلاد عن مساره.

وفقد الاقتصاد الماليزي حوالي 700 مليون رينجيت (169 مليون دولار) في اليوم، عندما سُمح للقطاعات الأساسية فقط بالعمل في يناير.