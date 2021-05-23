وزير قطاع الأعمال: دعم مشتري السيارة الكهربائية بـ50 ألف جنيه دون إحلال الملاكي

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم توقيع مزكرة تفاهم مع الجانب الصيني عام 2020 لإنتاج السيارة الكهربائية، ذاكرًا أنه يتم اليوم إشراكهم في رأس المال لضمان جودة الإشراف على الحوانب الإنتاجية بالمصنع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أنه سيتم إنتاج أو 100 عربية مثل هذا الوقت خلال العام المقبل، مشيرًا إلى استقدام 13 سيارة وسيتم تفكيك واحدة منهم لكي يتدرب عليها المهندسين المصريين.

وأوضح أن الـ 12 سيارة الأخرى سيتم إطلاقها في الشوارع والتي تسمح بالسير حتى 30 ألف كيلومتر، وسيتم متابعة نتائجهم من قبل فريق بشكل يومي للانتهاء من التصميم النهائي للسيارة بما يتناسب مع الأجواء المصرية.

وتوقع بيع ما يقرب من 13 ألف سيارة خلال العام الواحد للقطاع التجاري كسيارات الأجرة، لافتًا إلى توفير دعم للقطاع العائلي الذي يرغب بشراء السيارة الكهربائية والذي تم الاتفاق عليه ويبلغ 50 ألف جنيه، دون إحلالها بالملاكي.

وأشار إلى توافر 3 طرازات من السيارة الكهربائية على حسب مدى السير، والذي يبدأ من 250 كيلومتر مدى سير للشحنة الواحدة، ثم 400 كيلومتر، والطراز الاخير يصل مدى سيره إلى 508 كيلومتر.

