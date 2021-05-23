أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزتين أرضيتين بلغت قوتهما 4.3 و4.4 درجة بمقياس ريختر، اليوم الأحد، بإقليم "الدريوش".

وأوضحت شبكة المغرب للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - في بيان - أن الهزتين اللتين حُدد مركزهما في عرض إقليم الدريوش، وقعتا، على التوالي، الساعة السابعة و18 دقيقة و39 ثانية صباحا، والساعة السابعة و42 دقيقة و39 ثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان، أن الهزة الأولى، وقعت على عمق 12 كلم، عند التقاء خط العرض 35.585 درجة شمالا وخط الطول 3.584 درجة غربا.. فيما وقعت الهزة الثانية على عمق 23 كلم، عند التقاء خط العرض 35.553 درجة شمالا وخط الطول 3.561 درجة غربا.