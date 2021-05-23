وزير الصحة الألماني يدعو لحجز جرعات لقاحات كورونا للتلاميذ لأجل موسم دراسي نظامي

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لحجز جرعات لقاح "بيونتك-فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد للتلميذات والتلاميذ من أجل بدء موسم دراسي نظامي بعد العطلة الصيفية.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "منح اللقاح للمراهقين يعد طريقا نحو توفير موسم دراسي نظامي بعد عطلة الصيف".

وأضاف الوزير الألماني قائلا: "الهدف الواضح هو أن توفر الولايات عرض لقاح للتلميذات والتلاميذ القصر حتى نهاية أغسطس القادم".

وأوضح شبان أنه لا يتفهم بشكل كبير الانتقاد الموجه لإلغاء أولوية منح اللقاح اعتبارا من 7 يونيو القادم، وقال: "هم نفس الأشخاص الذين قالوا قبل أربعة أسابيع إن تحديد أولوية يعد بيروقراطية ويجب أن ينتهي. لا يتناسب ذلك مع بعضه البعض".