 وزير الصحة الألماني يدعو لحجز جرعات لقاحات كورونا للتلاميذ لأجل موسم دراسي نظامي - بوابة الشروق
الأحد 23 مايو 2021 1:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟
النتـائـج تصويت

وزير الصحة الألماني يدعو لحجز جرعات لقاحات كورونا للتلاميذ لأجل موسم دراسي نظامي

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 1:04 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 1:04 م

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لحجز جرعات لقاح "بيونتك-فايزر" ضد فيروس كورونا المستجد للتلميذات والتلاميذ من أجل بدء موسم دراسي نظامي بعد العطلة الصيفية.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "منح اللقاح للمراهقين يعد طريقا نحو توفير موسم دراسي نظامي بعد عطلة الصيف".

وأضاف الوزير الألماني قائلا: "الهدف الواضح هو أن توفر الولايات عرض لقاح للتلميذات والتلاميذ القصر حتى نهاية أغسطس القادم".

وأوضح شبان أنه لا يتفهم بشكل كبير الانتقاد الموجه لإلغاء أولوية منح اللقاح اعتبارا من 7 يونيو القادم، وقال: "هم نفس الأشخاص الذين قالوا قبل أربعة أسابيع إن تحديد أولوية يعد بيروقراطية ويجب أن ينتهي. لا يتناسب ذلك مع بعضه البعض".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك