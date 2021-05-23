اتحاد الكرة يعدل مباريات الدوري بعد تأهل الأهلي وبيراميدز إفريقيا

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عقد اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، اجتماعا مع المديرين الفنيين للمنتخب الوطني حسام البدري وشوقي غريب، لبحث خارطة الطريق القامة.

واطلع مسؤولو اتحاد الكرة على برامج المنتخب الأول والأولمبي وأجرى بعض التعديلات على مباريات الدوري الممتاز، كما راعى اتحاد الكرة تأهل فريقي الأهلي وبيراميدز إلى نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على أنيمبا النيجيري في ربع نهائي الكونفدرالية وصعد لمواجهة الرجاء المغربي في الدور النصف النهائي.

فيما فاز الأهلي بالأمس السبت على صن داونز وكرر تأهله بنفس النتيجة (3-1) إلى الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت تعديلات اتحاد الكرة في جولات الدوري الممتاز من 26 إلى 28 كالتالي: