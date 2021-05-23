يهود ألمانيا: القضاء الألماني لديه ضعف معين في الرؤية

اتهم المجلس المركزي لليهود في ألمانيا القضاء الألماني بأن لديه "ضعفا معينا في الرؤية" حيال الخطر القادم من اليمين المتطرف.

وفي تصريحات لصحيفة "اوجسبورجر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال جوزيف شوستر رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا إن " مكافحة معاداة السامية يلزمها شيئان على الأقل أولا مشرع حازم وقضاء يطبق هذا القانون بشكل حازم".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى تشديد العقوبات، أجاب شوستر بنعم حتى مع كون الحكومة الألمانية قد شددت لتوها قانون العقوبات الخاص بمعاداة السامية " وإنني أرى أوجه القصور الأكبر موجودة لدى القضاء الذي يعاني ضعفا معينا في الرؤية في العين اليمنى".

واتهم شوستر الشرطة أيضا بأنها لا تقوم دائما بواجبها على النحو الصحيح " فقد أمكن منع اندفاع المتظاهرين في مدينة جبلزنكيرشن من الوصول إلى المعبد اليهودي، وقد قامت الشرطة بعمل جيد، لكن عندما يهتف المتظاهرون بشعارات معادية للسامية ويدعون للعنف ضد اليهود، فإنني أنتظر من الشرطة أيضا أن تتدخل وتحقق وتسمي الجناة وتبلغ عنهم، وهذا هو السبيل الوحيد حتى يطبق القضاء العقوبات".

كانت مدينة جيلزنكيرشن شهدت مؤخرا أعمال شغب معادية للسامية أمام المعبد اليهودي في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

يشار إلى أن ألمانيا شهدت بعد تصعيد الصراع في الشرق الأوسط بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، مظاهرات متكررة مؤيدة للفلسطينيين.