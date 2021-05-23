 الأمم المتحدة: نيبال تواجه نقطة الانهيار وسط أسوأ تفش لكورونا - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: نيبال تواجه نقطة الانهيار وسط أسوأ تفش لكورونا

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 9:12 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 9:12 م

ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن نيبال تواجه نقطة الانهيار مع التفشي الأسوأ لوباء كورونا في البلاد.

وأكد المكتب، في بيان اليوم الأحد، أن هناك حاجة لأن توفر الجهات المانحة تمويلا قيمته 83.7 مليون دولار لخطة استجابة الأمم المتحدة والشركاء لمساعدة 750 ألف شخص من الأاكثر ضعفا والمتأثرين بالوباء خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وأشار البيان إلى أن نيبال تعاني من نفس عدد الحالات اليومية مثل الهند ولكن مع نظام صحي له قدرة محدودة للغاية، لافتا إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من التأثير الصحي المباشر لوباء كورونا، وكذلك الجوع وسوء التغذية والخسائر الاقتصادية المدمرة والاحتياجات الصحية، داعيا إلى تضامن دولي لإنقاذ الأرواح في نيبال ومنع المعاناة في الأسابيع القادمة.

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