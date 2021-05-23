مميزات جديدة لخرائط جوجل يستفيد منها السائقون والمشاة

كشفت شركة (جوجل) عملاق محركات البحث في العالم، عن أن خرائط جوجل Google maps ستحصل على العديد من الميزات الجديدة في الأشهر المقبلة.

ووفقا لموقع "سي نت" التقني ستساعد تلك الميزات في التخطيط بشكل أفضل للرحلات أثناء الوباء وتجنب الطرق والمناطق المزدحمة، بغض النظر عما إذا كنت تقود السيارة أو تمشي أو تأخذ شكلًا آخر من وسائل النقل، حسبما قال مسؤولون تنفيذيون في جوجل.

وسيجد المشاة خرائط شوارع أكثر تفصيلاً توضح عرض الطرق على نطاق واسع ، إلى جانب الأرصفة والممرات المتقاطعة والممرات الحضرية وجزر المشاة لمنحك فهمًا أفضل للمنطقة وما إذا كانت يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة أو عربة الأطفال. سيتم إطلاق خرائط الشوارع الأكثر تفصيلاً هذه على نظامي أندرويد و "آي أو إس" في 50 مدينة أخرى بحلول نهاية عام 2021.

يتاح الوصول إلى التحسينات التي تم إجراؤها على العرض المباشر للخرائط مباشرة من الخريطة، وسيتمكن المستخدم أيضًا من رؤية لافتات الشوارع والمكان الذي تتواجد فيه فيما يتعلق بأماكن مثل المنزل أو العمل أو الفندق.