 تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش العجوزة لـ 28 يونيو - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش العجوزة لـ 28 يونيو

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 3:22 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 3:22 م
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 12 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش العجوزة"، إلى جلسة 28 يونيو المقبل؛ لفض الأحراز.

واتهمت النيابة، المتهمين فى القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر.

كما تضمنت قائمة الاتهامات انضمام المتهمين إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وتمويلها بالأموال والمعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

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