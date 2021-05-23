خطوة واحدة تفصل معلول عن المشاركة في السوبر الإفريقي

تبقى خطوة أخيرة تفصل علي معلول ظهير أيسر الأهلي عن المشاركة في مباراة نهضة بركان، المقرر لها يوم الجمعة المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، في كأس السوبر الإفريقي.

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن معلول وسعد سمير شاركا على استحياء في المران الأخير للأهلي قبل مواجهة صن داونز في بريتوريا، بينما شارك لاعب الوسط حمدي فتحي في أكثر من وحدة تدريبية.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات إذاعية اليوم الأحد "فرصة معلول أمام نهضة بركان كبيرة جدا، لكن مشاركته أساسيا من عدمها تبقى وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني".

ولفت مدير الكرة بالأهلي "كل اللاعبين جاهزون لمواجهة نهضة بركان، واكتمال الصفوف وعودة المصابين يعزز قوتنا".