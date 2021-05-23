الخارجية تكشف دور الدولة المصرية في خطة إعمار غزة وتهدئة الأمور

قال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين جاء نتيجة الجهود المصرية وأجهزتها ومسئوليها المعنيين مؤكدا أن الخارجية جزء من أجهزة الدولة المصرية التي ساعدت على وقف إطلاق النار.



وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس السبت، أن وزير الخارجية قام بعمل اتصالات مكثفة مع وزراء الخارجية للدول المعنية بالإضافة الي التواصل مع المجتمع الدولي لوقف عمليات التصعيد التي تحدث.

وأوضح حافظ، أن جميع الجهود المصرية تكللت بالنجاح وهذا ليس نهاية المطاف مؤكدا أننا قمنا بأرسال وفدين آمنين إلى الأراضي الإسرائيلية والفلسطينية مؤكدا أننا نعمل على حل جذور المشكلة بينهم.

وتابع حافظ، أننا نحاول الوصول إلي مفاوضات جادة ما بين الطرفين لحل الأزمة ونعمل على إعادة إعمار غزة نتيجة الهجوم عليها.