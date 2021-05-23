وزير قطاع الأعمال: 450 مليون جنيه تكلفة إنشاء 3 آلاف محطة شحن للسيارات الكهربائية

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على توفير محطات شحن السيارات الكهربائية، موضحًا أنه سيتم توفير 3 آلاف محطة تخدم سيارتين في نفس التوقيت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أنه القطاع الخاص سيشارك في إدارة المحاطات بنسبة أقلية، مشيرًا إلى العمل على مدار شهر ونصف لتوفير 900 مكان لإنشاء محطات شحن به.

وأوضح أن 95% من محطات الشحن العامة ستعمل على نظام التيار المتردد بحيث يتم الانتهء من الشحن خلال مدة 4 ساعات، مضيفًا أن تكلفة إنشاء 3 آلاف محطة شحن تصل إلى 450 مليون جنيه.

وذكر أن نسبة المكون المحلي في السيارة الكهربائية ستكون 58%، ينقصهما البطارية والماتور، لافتًا إلى توقيع برتوكول مع شركة مصرية لإنتاج البطارية الخاصة بالسيارة الكهربائية.



