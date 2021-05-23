الهند: ارتفاع عدد ضحايا بارجة وقاطرة غارقتين إثر إعصار توكتا لـ6 قتلى

ارتفع عدد ضحايا بارجة (P305) وقاطرة غرقتا الاثنين الماضي في بحر العرب قبالة ساحل مدينة مومباي بسبب إعصار توكتا إلى 6 قتلى بعد العثور على جثمانين اثنين إضافيين.

وقال قائد شرطة مقاطعة "فالساد" راجديبسينه جالا - وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية، اليوم الأحد - إنه تم الحصول على بطاقتي هوية الضحيتين وبعض الوثائق وأن التحقيقات جارية، لافتًا إلى أنه يبدو من زيهما وسترتهما أنهما من الضحايا المفقودين التابعين للبارجة والقاطرة وعثر عليهما بالمقاطعة في ولاية (جوجارات) شمال غربي الهند.

ولفت إلى التعرف على هوية أحد الضحايا الستة واتضح أنه قبطان القاطرة المعروفة بـ(فارابرادا)، فيما تحاول الشرطة التعرف على هويات الخمس ضحايا الآخرين.

وكان إعصار توكتا، الذي يعد أقوى عاصفة بمنطقة البحر العربي منذ عقود، قد تسبب في تدمير أجزاء من الساحل الغربي، حيث انتقل من ولاية كيرلا المطلة على الساحل الجنوبي للبلاد إلى ولاية جوجارات شمال غربي البلاد، ووصل إلى اليابسة الاثنين الماضي، وأدى إلى مقتل العشرات بالمنطقة، فيما ألحق أضرارًا بعشرات آلاف المنازل وأعمدة الكهرباء وكذلك أفدنة من المحاصيل.