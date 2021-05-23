النيابة تحقق في وفاة عامل أشجار داخل مقر السفارة الروسية بالدقي

تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة عامل أشجار داخل السفارة الروسية بالدقي.



وأمرت النيابة بتشريح جثة العامل والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية أن المتوفى يعمل جنايني وأنه توفي بالخطأ حيث أغلق أحد أبواب السفارة على رأسه أثناء إغلاقه ومن ثم حدث له اختناق ووفاة، ولا شبهة جنائية في الواقعة.



تلقي قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بوفاة أحد الأشخاص داخل السفارة الروسية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين العثور علي جثة عامل "جنايني" يبلغ من العمر 40 عامًا، ومقيم بمنطقة المعتمدية.



وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2984 قسم الدقي،وتباشر النيابة التحقيقات.