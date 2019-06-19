مصرع طفل إثر حريق شب بمنزل في نجع القضا بالأقصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفل مصرعه، إثر حريق شب في منزل بنجع القضا التابع لمركز إسنا بالأقصر، وذلك وفق مصدر أمني لـ"الشروق".

وأوضح المصدر، أن خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر كان قد تلقى إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بنشوب حريق في أحد المنازل بنجع القضا في إسنا.

وأسفر عن مصرع "محمد.ج" 5 سنوات كان موجودًا وقت نشوب الحريق ولم يستطع أهله محاولة إسعافه.

وأضاف انه تم تحرير محضر بالواقعة وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

كما سيتم تشكيل لجنة فنية من مجلس مدينة إسنا لمعرفة حجم الخسائر الأخرى التي يمكن تعويضها.