بريطانيا تنفي ادعاءات مساعد سابق لجونسون حول مناعة القطيع

نفت الحكومة البريطانية مزاعم كبير المساعدين السابقين لرئيس الوزراء، بوريس جونسون بأن مسؤولين سعوا لتنفيذ استراتيجية مناعة القطيع في الأيام الأولى من جائحة فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكان دومينيك كومينجز، الذي من المقرر أن يقدم دليلا بشأن تعامل الحكومة مع الجائحة إلى المشرعين يوم الأربعاء المقبل، قد كتب سلسلة من التغريدات أمس السبت، تنتقد استجابة البلاد للجائحة.

وأضاف أن السماح بإصابة عدد كاف من المواطنين للوصول إلى مناعة طبيعية للقطيع كان "الخطة الرسمية في جميع المستندات /الرسوم البيانية /الاجتماعات"، حتى أوائل مارس 2020، عندما اتضح أن مثل تلك السياسة ستؤدي إلى كارثة.

وبينما نالت حكومة جونسون قدرا من الاستحسان بسبب طرحها السريع للقاحات، فإن إجراءته في التعامل مع الفيروس مازالت رهن التدقيق الشديد، مما زاد التركيز على ظهور كومينجز هذا الأسبوع.

ويقول المنتقدون إن جونسون تأخر جدا باستمرار في فرض إغلاق بسبب فيروس كورونا وهو التأخر الذي يقولون إنه ساهم في تسجيل المملكة المتحدة أكبر حصيلة وفيات في أوروبا من الجائحة وهي أكثر من 127 ألف حالة.