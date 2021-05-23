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صحيفة عمانية تشيد بالدور المصري فى حل الأزمة الفلسطينية

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 10:13 ص

أكدت صحيفة "الرؤية" العمانية "أن الأحداث الأخيرة بفلسطين دللت على الدور البارز للدبلوماسية العربية والدولية في هذا الصراع، مشيدة بالدور القيادي الذي قامت به مصر منذ اللحظات الأولى لانفجار الوضع".

 

وشددت الصحيفة، فى افتتاحيتها اليوم الأحد بعنوان "انتصارٌ يُمهِّد للسلام"، على ضرورة الاستفادة من هذه الجهود الدبلوماسية، لإرغام إسرائيل على العودة إلى مائدة التفاوض مرة أخرى، والجلوس مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لإنهاء هذه المأساة، وفرض حل الدولتين.

 

وأوضحت "الأحداث الأخيرة برهنت على أنَّ فلسطين ما زالت في قلب الوجدان العربي والإسلامي، وأن الحق الفلسطيني آتٍ آتٍ لا محالة".

 


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