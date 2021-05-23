قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه منذ صباح أمس، عقد اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع المحافظين للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذا عبر فضائية «dmc»، مساء أمس السبت، أن تم التأكيد على تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية واستمرار التطهير والتعقيم، مؤكدًا أن الالتزام بتلك الضوابط يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر أنه تم التابعة من جانب المحافظين للحدائق والشواطئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية بها، مؤكدًا أن كل الإجراءات الاحترازية مطالب بها كل المحافظات المصرية.

وأشار إلى رصد نحو 200 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية منذ يناير وحتى الخميس الماضي، موضحًا أنه عدد يعكس التزام المواطنين ووعيهم بأهمية تطبيق الضوابط الاحترازية، خاصة وأن العدد لا بتناسب مع إجمالي السكان في مصر والذي يصل إلى 100 مليون مواطن.