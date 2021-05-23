تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة الهندية حتى 31 مايو الجاري

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أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية نيودلهي، ارفيند كيجروال، اليوم الاثنين، تمديد العمل بإجراءت الاغلاق لمدة أسبوع آخر حتى 31 مايو الجاري.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن كيجروال القول، إن عملية الخروج من إجراءات الإغلاق ستبدأ في 31 مايو الجاري بطريقة مرحلية في حال استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا في التراجع.

وأضاف أن دلهي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1600 حالة إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 240 ألفا و842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 26 مليونا و530 ألفا و132.

كما تم تسجيل 3741 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 299 ألفا و266 حالة.