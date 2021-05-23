أعربت الفنانة الأصالة عن سعادتها وفخرها بالعلاقة الاجتماعية التي تجمعها بالجمهور أكثر من العلاقة الفنية، منوهة في الوقت نفسه إلى أنها تتخذ موقفًا إذا تجاوز أحد الأشخاص في حقها.

وعن محاولات صلحها على الفنانة أنغام، أضافت خلال تصريحات لبرنامج «ET بالعربي»، أن أنغام لم ترد عليها، معلقة: «هاخد رفقاءنا المشتركين وأروح أدق عليها الباب وأكسر بيتها تكسير».

وتعقيبًا على التصريحات التليفزيونية للفنانة أحلام والتي قالت فيها إنهما «مجانين»، قالت: «أحلام حبيبتي وأكون سعيدة بكلامها، ومبسوطة بالمرحلة الملكية التي أعيشها مع أحلام».

وذكرت أن الأمور الصعبة التي واجهتها في حياتها تسببت في تحسينها، مضيفة: «هذه أكثر مرة في حياتي مبسوطة وفخورة وعندي زهو بحالي وحتى بالآلام التي مررت بها، دائما ما أقول الحمد لله».

جدير بالذكر أن الفنانة أصالة، تقدمت باعتذار إلى الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر.. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. (كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)».

ومن جانبها، قبلت أنغام اعتذار أصالة، وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي: «كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف».