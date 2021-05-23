أكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور عبد الفضيل شوشة أنّ المحافظة تقدم دعمًا هو الرابع من نوعه للفلسطينيين من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال في تصريحات لبرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير على شاشة "المحور"، مساء السبت، إن الأهالي بات بحوزتهم الخبرة الكافية من أجل دعم مواطني غزة لتجاوز التحديات التي يخلفها أي عدوان إسرائيل على القطاع، معقّبا: "الأهالي تمرسوا على بذل هذه الجهود".

وأضاف شوشة أن الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لا سيما الكوادر الطبية الذين توافدوا إلى المحافظة لتقديم الخدمات اللازمة للمصابين القادمين من قطاع غزة.

وأوضح أن معبر رفح يتم فتحه ثلاثة أيام أسبوعيًا "الاثنين والثلاثاء والأربعاء"، وفي حالة الضرورة يتم فتحه يوم الخميس لعبور الفلسطينيين وتمكينهم من قضاء التزاماتهم، مشيرًا إلى أنه تم رفع كافة الإجازات عن العاملين بعد فتح المعبر بشكل استثنائي لعبور الجرحى والمساعدات.

وأكّد المحافظ أن القافلة الشعبية التي وجهتها الأحزاب السياسية لدعم غزة موجهة من الشعب المصري بأكمله، لافتًا إلى أن النواب الذين شاركوا في هذه القافلة هم ممثلو الشعب المصري.

وبفضل جهود مصرية حظيت بإشادة واسعة إقليميًا ودوليًا، توقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءًا من الساعة الثانية من فجر أمس الجمعة، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال وفدين أمنيين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لدعم وقف إطلاق النار.

ويتابع حاليًّا الوفدان المصريان إجراءات تنفيذ الهدنة والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.