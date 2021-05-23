ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 550 طربة حشيش في البحيرة والإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 550 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة والإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام)، ومديريتى أمن البحيرة والإسكندرية اتجار عناصر إجرامية بمخدر الحشيش متخذين من دائرتى (مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة – قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (400 طربة حشيش، 2 طبنجة، طلقات نارية لذات العيار، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة، سلاح أبيض مطواة بحوزة تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية")، وذلك حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و800 ألف جنيه تقريبا.

كما تم ضبط 150 طربة حشيش، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، وذلك حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و50 ألف جنيه تقريبا.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بالمخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.