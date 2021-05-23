الخارجية الأمريكية: قوات إثيوبيا وإريتريا تزيد المعاناة في إقليم تيجراي

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن «تعطيل إثيوبيا وإريتريا لعمل المنظمات الإنسانية في إقليم تيجراي غير مقبول»، مشيرة إلى أن «قوات إثيوبيا وإريتريا تزيد المعاناة في الإقليم»، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

ورفضت الخارجية الإثيوبية، اليوم الأحد، ما اعتبرته مزاعم بشأن استخدام أسلحة كيماوية ضد شعب تيجراي، قائلة إن «الحديث عن استخدام الأسلحة الكيماوية ادعاء يسعى إلى تقسيم الأمة».

وأكدت الوزارة، في بيان لها، التزام السلطات الإثيوبية بمحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم ضد شعب تيجراي أيا كانت مناصبهم.

وتعود قضية إقليم تجراي إلى 4 نوفمبر الماضي، حين أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتنفيذ عملية عسكرية ضد «جبهة تحرير تجراي»، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.