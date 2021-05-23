روى المواطن الفلسطيني محمد الحديدي تفاصيل استشهاد زوجته وأبنائه الأربعة في قصف إسرائيلي خلال العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال على قطاع غزة.

وقال الحديدي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on e"، مساء السبت: "العيد كان عيدين، عيد الفطر المبارك، وعيد ارتقاء أسرتي".

وأضاف: "أبنائي ارتدوا ملابس العيد وحملوا الألعاب وذهبوا عند أقاربنا لقضاء يوم العيد لكن ظلم الاحتلال والصهاينة المعتدين على أرضنا ومقدستنا باغتهم دون أي سابق إنذار".

وأكد الحديدي أن القصف الإسرائيلي على المنزل لم تكن به أي رحمة ولم تُجرى أي عملية تواصل قبل شن الغارة، وأسفر عن استشهاد زوجته وأربعة من أبنائه، موضحًا أنه لم يتبق له إلا طفل وصفه بـ"الشهيد الحي" يبلغ من العمر خمسة أشهر نجا بمعجزة من القصف.

وأوضح المواطن الفلسطيني أنه ابنه الرضيع تم إخراجه من تحت الركام وهو في "حضن" أمه التي استشهدت في القصف، معقّبًا: "ما حدث يدل على أن الاحتلال الصهيوني المعتدي علينا يتخبط، فهو يقول إنه يستهدف مواقع عسكرية لكن بنك أهدافه كان يضم قتل النساء والأطفال".

وبدت على وجه لميس الحديدي معالم التأثر الشديد بالتفاصيل التي يرويها "والد الشهداء"، وعقبت على ما حدث قائلةً: "نحن أمام تجبر وعنجهية من قبل إسرائيل.. يقولون إنهم يستهدفون حماس لكنهم يضربون الأطفال والنساء والرضع في بيوتهم".

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي استمر 11 يومًا وانتهى فجر الأحد بجهود مصرية، عن استشهاد 248 فلسطينيًّا بينهم 66 طفلًا.