قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، تواصل مع المحافظين لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بإعادة فتح الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن غرفة عمليات الوزارة مربوطة بغرف عمليات المحافظات لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، قائلًا إن فرق الرصد تتابع الإجراءات والتأكيد على استمرار تنفيذها حفاظًا على سلامة الأهالي في المحافظات المصرية.

وأشار إلى الاستمرار في مراعاة الإجراءات الوقائية من التطهير والتعقيم وارتداء الكمامة، معلنًا عن تحرير حوالي 200 ألف و943 مخالفة لقرار ارتداء الكمامة، الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطلع العام الجاري.

ولفت متحدث التنمية المحلية إلى التأكد من قرار خفض أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كل الإجراءات لحماية الطلاب والعاملين خلال فترة امتحانات نهاية العام.

وذكر أن غرامة عدم التزام الشواطئ بالإجراءات الاحترازية قدرها 5 آلاف جنيه، مضيفًا أن الجهات القانونية تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال تكرار المخالفة.

وأكد قاسم، تطبيق القرارات المتعلقة بـ50% للسعة الاستيعابية داخل المطاعم والمقاهي وقاعات السينما؛ حفاظًا على التباعد الاجتماعي، مختتمًا أن الأمر مطبق بالمتنزهات والحدائق العامة.