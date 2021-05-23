 عبد الحفيظ: نهضة بركان بطل قارة «لا نلتفت لمركزه بالدوري المغربي»   - بوابة الشروق
الأحد 23 مايو 2021 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

عبد الحفيظ: نهضة بركان بطل قارة «لا نلتفت لمركزه بالدوري المغربي»  

محمود باهي
نشر في: الأحد 23 مايو 2021 - 12:12 م | آخر تحديث: الأحد 23 مايو 2021 - 12:12 م

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي من الاستهانة بقوة نهضة بركان المغربي، قبل مواجهة الفريقين، الجمعة المقبل، في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

صرح عبد الحفيظ عبر إذاعة أون سبورت، اليوم الأحد "لابد من التركيز والجدية والتحضير القوي مهما كان ترتيب المنافس".

وأشار "لقد وصل نهضة بركان لكأس السوبر، لأنه بطل مسابقة قارية، بالتأكيد الكونفدرالية أقل قوة من دوري الأبطال، لكنه حقق اللقب، لذا سنتعامل معه أنه بطل".

وواصل "لا مجال أن تطمئن وتضع في بطنك بطيخة صيفي، هذه المقولة انتهت في عالم الكرة".

وكرر في ختام تصريحاته "لابد من التركيز واحترام الخصم والاستعداد القوي لتحقيق الفوز".

ويحتل نهضة بركان المركز السابع بالدوري المغربي هذا الموسم، علما بأنه توج بكأس الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز 1-0، بينما حقق الأهلي لقب دوري الأبطال بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك