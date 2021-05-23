نائب محافظ الوادي الجديد تتابع مشروع إنتاج المورينجا بقرية ناصر بالخارجة

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أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، جولة تفقدية بقرية ناصر بمركزالخارجة، شملت مشروع استثمار زراعي لإنتاج المورينجا وشتلات الأشجار المثمرة المقام على مساحة ٦٨ فدانا والذي يوفر شتلات أشجار زينه ومصدات رياح وتين شوكي بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأشادت بمشروع مزرعة النخيل والأشجار المثمرة التابع للوحدة المحلية للقرية المقامة على مساحة ٢ فدان لصالح الأطفال الأيتام، ووجهت بسرعة توصيل شبكات الري الحديث للمزرعة.

والتقت بأهالي القرية واستمتعت إلى مطالبهم، ووجهت بدراسة توصيل الخطوط الرئيسية للصرف الصحي بالقرية وبحث إدراج المشروع بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".