يعتبر ناسور الولادة الذي يصادف 23 مايو يومه العالمي، من الأشياء السيئة التي تتعرض لها بعض النساء خلال الولادة، إذا لم تحصل على رعاية طبية وتغذية جيدة، وعلى الرغم من التقدم الطبي الذي يعيش فيه العالم حاليًا، مازالت هناك دول كثيرة تعاني السيدات فيها من الناسور، مثل أوغندا.

ولا تعتبر أوغندا حاليًا من الدول التي ينتشر بها ناسور الولادة فقط، بل من المتوقع أن يزداد عدد النساء اللواتي يعانين منه إذا استمر انعدام الخدمة الصحية التي من المفترض أن تجدها المرأة خلال أشهر الحمل، وهذا ما توصلت إليه دراسة صادرة عن جامعة ماكيريري بأوغندا.

وقالت بيتي نانيونجا، المؤلفة الرئيسية للدراسة، والأستاذ بقسم الرياضيات في جامعة ماكيريري، إن الناسور عبارة عن حالة طبية تنجم عادةً عن المخاض المتعسر الذي يستمر لفترة طويلة ويتسبب في حدوث ثقب بقناة الولادة لا يمكن تصحيحه إلا من خلال الجراحة، ولذلك الدول التي ليس لديها خدمات طبية جيدة تعاني النساء فيها بكثرة من الإصابة بالناسور.

وأضافت أن ناسور الولادة إذا لم يتم معالجته، يكون سببًا في انتشار عدة أمراض، مثل الالتهابات وأمراض الكلى والعقم وسلس البول، وحتى الآن وصلت عدد الإصابات به من 50 إلى 100 ألف حالة سنويًا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بحسب موقع "شبكة العلوم والتنمية" الإفريقية الخاصة بأخبار العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أن الدراسة فحصت بيانات خاصة بصحة النساء تابعة للمسح الصحي الديموجرافي في أوغندا لعام 2016، وضمت 18 ألفا و506 نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا في 15 منطقة مختلفة بأوغندا.

وأشارت إلى أنه بجانب ذلك، تم تحليل سجلات عدة مستشفيات، في الفترة من 2009 و2016، وأظهرت النتائج أن 3815 امرأة لم يتلقين العلاج من أصل 9396 امرأة كان من المقرر أن يخضعن للجراحة في هذه الفترة؛ وذلك لعدم توفر كوارد طبية وأدوات وأماكن بالمستشفيات تكفي النساء، بجانب ارتفاع مصاريف الجراحة.

وأكدت "نانيونجا"، أن النتائج التي توصلت لها الدراسة كشفت أن حوالي 22 من كل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا يعانين من ناسور الولادة في أوغندا، ومن المتوقع زيادة هذه النسبة في حالة عدم توفر رعاية طبية للنساء وتدريب جيد للأطباء والقابلات (السيدة التي تقوم برعاية الأم من بداية والحمل وحتى يبلغ الطفل 6 أسابيع)؛ لأن عدم توفر كل ذلك يدفع المرأة للجوء إلى الولادة المنزلية التي تهدد صحتها هي والجنين.