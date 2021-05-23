مصيلحي: لدينا احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر



قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تخدم نحو 64 مليون مواطن من خلال البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 71 مليون أخرين في توفير الخبز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه منذ توليه الوزارة ويتم العمل باستراتيجية توفير السلع باحتياطي لا يقل عن 3 أشهر، ذاكرًا أن الرئيس يتابع توفير الخبز للمواطنين بصفة يومية.

وأشار إلى أهمية توفير شبكات التوزيع متنزنة على مستوى الجمهورية، بجانب توفير إتاحة من السلع، مضيفًا أن الرئيس خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع.

وذكر أنه تم التوصل على 2.9 مليون طن من الأقماح المحلية، فضلًا عن أنه تم ضخ 12 مليار جنيه للتجار العاملين مع الوزارة، موضحًا أن المستهدف الوصول إلى 3.6 مليون طن قمح خلال العام الجاري.

ولفت إلى أهمية المشروع القومي للصوامع والذي وفر سعة تخزينية تصل إلى 3.4 مليون طن، مشيرًا إلى توافر احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، وهذا ما لم يحدث مسبقًا.





