عمدة موسكو: نجحنا في التعامل مع تحديات كورونا بقيود أقل من مثيلتها بدول العالم

قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين "إن العاصمة الروسية نجحت في التعامل مع تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل أفضل من مدن أخرى في أرجاء العالم بالنظر إلى القيود وعمليات الإغلاق.

وأضاف سوبيانين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أعتقد أننا لم نتعامل مع ما هو أسوأ مقارنة بمدن العالم، لذلك أرى أن أداؤنا لمواجهة التحديات كان أفضل حيث كانت قيود الإغلاق لدينا أقل كما عانى الاقتصاد بدرجة أقل أيضا".

وأكد أن موسكو عملت على ضمان سير الحياة بصورة طبيعية في جميع المجالات بالمدينة، مشيدا بتعامل المواطنين والمجتمع المهني من أطباء وخدمات اجتماعية وخدمات النقل "بشكل لائق" خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات في روسيا منذ بدء الجائحة بلغ 4 ملايين و992 ألفا و554 حالة إصابة، تعافى منها 4 ملايين و610 آلاف و465 حالة، وفقا لأحدث البيانات الروسية، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 118 ألفا و125 حالة وفاة.