رئيس وزراء روسيا: سبوتنيك V أفضل اللقاحات والأكثر طلبا في العالم

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" يعد أحد أفضل اللقاحات والأكثر طلبا في العالم بسبب سلامته وفعاليته.

وقال ميشوستين - في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" في نحو 70 دولة حول العالم؛ حيث أثبت سلامته وفعاليته، ويمكن القول رسميا أنه أحد أفضل اللقاحات والأكثر طلبا في العالم وسكان روسيا باستطاعتهم تلقيه مجانا.. مضيفا أن "ابتكار اللقاحات الفعالة هو انتصارنا الذي تم تحقيقه بفضل معرفة واحتراف ومثابرة العلماء والأطباء وغيرهم من المتخصصين الروس".

يذكر أن فعالية اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي يجري التطعيم به على جرعتين، تصل إلى 91.6% حسب نتائج الاختبارات السريرية التي أكدتها مجلة "لانسيت" الطبية الشهيرة أوائل فبراير الماضي، وإلى 97.6% حسب الإحصاءات التي أجريت في روسيا خلال فترة بين أوائل ديسمبر ونهاية مارس الماضيين.