رئيس الحكومة التونسية: زيارة ليبيا كانت مُثمرة

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن زيارة الوفد التونسي إلى ليبيا كانت مُثمرة بالنظر إلى العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين.

وأشار المشيشي - في تصريح لراديو (ديوان إف إم) التونسي لدى وصوله إلى تونس، اليوم الأحد - إلى أنه تم الالتزام مع رئيس حكومة الوحدة الليبية على دفع الاستثمارات الليبية في تونس من خلال تذليل جميع الصعوبات أمام المستثمرين.

وقال إن "محافظ البنك المركزي الليبي أعطى خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي، موافقته على فتح الاعتمادات أمام البضائع التونسية التي ستنتقل إلى ليبيا عبر الحدود البرية"، موضحا أنه سيتم خلال اليومين المقبلين النظر في الإجراءات العملية الخاصة بهذا الإجراء، من خلال التثبت في أصل البضاعة ومدى مطابقتها للمواصفات، ويتم بذلك تفعيل الإجراء بصفة رسمية.

ولفت إلى أنه ستتم إعادة تأهيل كبرى لموقع "رأس الجدير" وتكثيف المسارات المُخصصة لتبادل السلع بين تونس وليبيا، موضحا أنه تم خلال الزيارة اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل قدوم الليبيين إلى تونس.